В сети нашли крупнейшую утечку паролей в истории

Файл называется «RockYou2021». Предполагается, что в нём содержатся пароли, украденные различными методами. Эту базу парольных комбинаций называют крупнейшей.

Стоит напомнить, что в 2009 году случилась большая утечка под названием «RockYou». Тогда хакеры взломали серверы соцсетей и получили более 32 млн паролей пользователей.

Поскольку файл содержит как минимум 8,4 млрд комбинаций, есть вероятность, что ваш пароль тоже оказался там. Специалисты рассказали, что все пароли в утечке имеют длину от 6 до 20 символов. Изначально автор файла утверждал, что в нём содержится 82 млрд паролей, но в CyberNews их насчитали меньше. Портал предлагает проверить, нет ли в утечке вашего пароля по этой ссылке. Тот факт, что вы делитесь на стороннем сайте личными данными остаётся на вашей ответственности.