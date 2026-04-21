В Сети нашли намёки на наушники-клипсы Samsung Galaxy Buds Able

Опубликовано 21 апреля 2026, 16:361 мин.
В Сети нашли намёки на наушники-клипсы Samsung Galaxy Buds AbleSamsung готовит необычные наушники
Samsung, если верить СМИ, выпустит скоро беспроводные наушники с необычным дизайном. В прошивке One UI обнаружили значок Galaxy Buds Able. Судя по изображению, это будут наушники-клипсы.
Наушники-клипсы не закрывают ушной канал полностью, а направляют звук в его сторону. Благодаря можно одновременно слышать музыку и окружающие звуки.
Ранее появлялись слухи, что Samsung работает над наушниками с технологией костной проводимости звука. Видимо, инсайды оказались не верны.
СМИ пишут, что Galaxy Buds Able могут представить вместе с новыми складными смартфонами Samsung.