В Сети обратили внимание на загадочный китайский военный корабль типа 076

Опубликовано 19 августа 2024, 12:45
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В Сети обратили внимание на загадочный китайский военный корабль типа 076Новая глава в военно-морской мощи?
Китай усиливает обороноспособность, в том числе свой военно-морской потенциал благодаря строительству десантного корабля типа 076, большого и загадочного. Это новое судно, строительство которого ведется в Шанхае с бешеной скоростью, привлекает внимание СМИ и пользователей Сети своим уникальным дизайном и потенциальными возможностями.
076 выделяется своей очевидной катапультной системой, подобной электромагнитным пусковым установкам, установленным на новейшем китайском авианосце CNS Fujian. Эта технология может позволить запускать самолеты, в том числе и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), превращая 076 в гибрид между традиционным десантным кораблем и мини-авианосцем.
Хотя конкретная роль 076 остается неясной, эксперты предполагают, что он может сыграть ключевую роль в интеграции БПЛА в военно-морские операции. Его быстрое строительство также подчеркивает возможности Китая в области кораблестроения.