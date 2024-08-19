В Сети обратили внимание на загадочный китайский военный корабль типа 076

076 выделяется своей очевидной катапультной системой, подобной электромагнитным пусковым установкам, установленным на новейшем китайском авианосце CNS Fujian. Эта технология может позволить запускать самолеты, в том числе и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), превращая 076 в гибрид между традиционным десантным кораблем и мини-авианосцем.

Хотя конкретная роль 076 остается неясной, эксперты предполагают, что он может сыграть ключевую роль в интеграции БПЛА в военно-морские операции. Его быстрое строительство также подчеркивает возможности Китая в области кораблестроения.