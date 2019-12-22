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В сети опубликовали видео с историей любви двух голосовых помощников
Люди им, кажется, вообще не нужны
Один из пользователей Twitter опубликовал в своём аккаунте видео, на котором две «умные» колонки с голосовыми помощниками общаются между собой. Заканчивается их диалог признаниями в любви.
Автор поста задался вопросом, зачем вообще голосовым помощникам нужны люди. Судя по ролику, они отлично справляются и без своих владельцев.
Одна из колонок принадлежит пользователю из Читы, а другая — из Иркутской области. Сначала голосовые ассистенты рассказали друг другу, как у них прошёл день, потом поделились наблюдениями за погодой, а в конце концов начали признаваться друг другу в любви.
Зачем голосовым помощникам вообще человек? pic.twitter.com/YUZ7fF4bUN— Constantine (@CKonovalov) 21 декабря 2019 г.
На данный момент у поста больше 17 тысяч отметок «Нравится». Как рассказал автор, голосовые помощники ещё несколько раз признались друг другу в любви, а затем один из них предложил сменить тему.