Автор поста задался вопросом, зачем вообще голосовым помощникам нужны люди. Судя по ролику, они отлично справляются и без своих владельцев.

Одна из колонок принадлежит пользователю из Читы, а другая — из Иркутской области. Сначала голосовые ассистенты рассказали друг другу, как у них прошёл день, потом поделились наблюдениями за погодой, а в конце концов начали признаваться друг другу в любви.