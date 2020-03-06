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В сети показали огневую подготовку женщин из спецназа
Они провели стрельбы и совершили прыжки с парашютом
В сети показали огневую подготовку женщин из спецназа, а именно бригады специального назначения Центрального военного округа. В ходе тренировки специалисты стреляли из автоматов Калашникова АК-74, пистолетов ПМ и гранатомётов РПГ-26, а также совершали прыжки с парашютом.
Тренировки проходили в Самарской области. Помимо стрельб девушки отработали нормативы по разборке-сборке стрелкового оружия.
Как рассказала телеканалу «Звезда» капитан соединения спецназа Центрального военного округа, женщинам бывает сложно совмещать военную службу и семью.
«Также приходится следить за внешним видом, готовить завтраки мужу, ребёнку, все как у обычных девушек», — рассказала она.
Кадры тренировок можно посмотреть ниже. Во время мероприятия женщины-военные также совершили марш в полной экипировке и с оружием: