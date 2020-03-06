В сети показали огневую подготовку женщин из спецназа

Тренировки проходили в Самарской области. Помимо стрельб девушки отработали нормативы по разборке-сборке стрелкового оружия.

Как рассказала телеканалу «Звезда» капитан соединения спецназа Центрального военного округа, женщинам бывает сложно совмещать военную службу и семью.

«Также приходится следить за внешним видом, готовить завтраки мужу, ребёнку, все как у обычных девушек», — рассказала она.

Кадры тренировок можно посмотреть ниже. Во время мероприятия женщины-военные также совершили марш в полной экипировке и с оружием: