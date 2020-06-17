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В сети появились фальшивые сайты для голосования по поправкам в Конституцию
Ближе к дате их может стать ещё больше
Эксперты по кибербезопасности заявили, что в сети появились фальшивые сайты для голосования по поправкам в Конституцию. И их со временем будет возникать всё больше.
По информации специалистов, за последние дни в интернете появилось несколько доменов, которые напоминают адресом официальный сайт для предстоящего голосования по поправкам в Конституцию — 2020og.ru. Поддельные сайты могут либо содержать агитацию за или против, либо просто предоставлять информацию о голосовании. Зарегистрированы ресурсы на неизвестных физических лиц.
Чем это может быть опасно? Такие сайты могут запросить для «авторизации» личные данные пользователей, который смогут потом перепродать.
Также эксперты предупредили о появлении фальшивых сайтов по розыгрышам среди проголосовавших. Мэрия Москвы уже запустила сайт программы «Миллион призов», и мошенники могут его скопировать.