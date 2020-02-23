В сети появились намёки на выход нового плеера Apple iPod Touch

Сведения были обнаружены всё в той же базе. Как пишут СМИ, сотрудники Target слили соответствующие изображения журналистам. Однако до сих пор достоверно неизвестно, что за сведения размещены в базе, и можно ли им доверять.

На изображениях указаны: устройство Apple TV‌ Gen X, стоимость которого составит $180 (примерно 11,5 тысячи рублей); Apple iPod Touch X Generation за $400 (около 25,6 тысячи рублей); Apple Watch‌ Series X за $50 (3204 рубля) в категории «Аксессуары».

Журналисты ожидают, что Apple может представить новые девайсы и аксессуары уже в марте.