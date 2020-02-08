Наука и технологии
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В сети появились намёки на выход сериала по Resident Evil
Слили описание сериала
Вчера на официальном сайте Netflix Media Center, где видеосервис размещает информацию для журналистов, появилось описание сериала по мотивам игры Resident Evil. Однако чуть позже оно с ресурса исчезло.
Netflix пока не анонсировал сериал официально, поэтому вся информация об этом остаётся только намёками. Несмотря на то, что описание быстро удалили, пользователи успели его сохранить. Вот оно:
«Город Клирфилд штата Мэриленд долгое время находился в тени, на первый взгляд, не связанных друг с другом организаций — корпорации Umbrella, закрытой психбольницы Гринвуд и округа Колумбия, Вашингтон. Сегодня, 26 лет спустя после обнаружения T-вируса, секреты этих трёх сторон начнут выходить на поверхность на фоне первых признаков эпидемии».
Пользователи решили, что в сериале будет развиваться новая история, но со знакомыми мотивами.
Стоит отметить, что ранее СМИ уже сообщали о возможных съёмках сериала по мотивам Resident Evil.