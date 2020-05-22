Наука и технологии
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В сети появилось описание китайского танка будущего
Есть заимствования от «Арматы»
В сети появилось описание китайского танка будущего. Пока неясно, насколько оно соответствует реальным планам Китая, но даёт понять, чего китайцы хотят от боевой машины следующего поколения.
Об этом пишет «Российская газета». Опираясь на изображения концепта, журналисты пришли к выводу, что одно из решений в российском Т-14 «Армата» всё-таки стало образцом для подражания. Речь идёт о перемещении всего экипажа в капсулу, которая находится в передней части корпуса. В крыше потенциального китайского танка видны два люка для экипажа.
В качестве основного оружия у китайской боевой машины будет выступать обычная пушка, вероятно, с увеличенным калибром. Также танк будет оснащён комплексами активной защиты. У машины даже предусмотрена возможность поражения атакующих сверху боеприпасов.