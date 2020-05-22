В сети появилось описание китайского танка будущего

Об этом пишет «Российская газета». Опираясь на изображения концепта, журналисты пришли к выводу, что одно из решений в российском Т-14 «Армата» всё-таки стало образцом для подражания. Речь идёт о перемещении всего экипажа в капсулу, которая находится в передней части корпуса. В крыше потенциального китайского танка видны два люка для экипажа.

В качестве основного оружия у китайской боевой машины будет выступать обычная пушка, вероятно, с увеличенным калибром. Также танк будет оснащён комплексами активной защиты. У машины даже предусмотрена возможность поражения атакующих сверху боеприпасов.