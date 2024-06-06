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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 08:33
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В сети появилось первое фото обновленных карт «Тинькофф», после переименования в Т-Банк

Выглядит узнаваемо
Накануне стало известно о смене названия банка «Тинькофф», который теперь носит имя Т-Банк.
В сети появилось первое фото обновленных карт «Тинькофф», после переименования в Т-Банк
© Hi-Tech Mail.ru

Данный ребрендинг постепенно коснется всех продуктов компании, включая пластиковые карты. Редакции Hi-Tech Mail.ru удалось получить одну из новых карт, прямо в день ребрендинга, на мероприятии Т-Двор, которое проходит в Санкт-Петербурге параллельно с форумом ПМЭФ 2024.

На новой карте сохранился узнаваемый черный дизайн, однако вместо большого герба теперь красуется скромный логотип — щит с буквой «Т» внутри. Внизу карты появилась надпись «Black». Материалы карты, по ощущениям, не изменились.

Т-Банк прокомментировал, что смена названия — это логический этап в эволюционном обновлении и развитии бренда.

В феврале 2024 года компания уже обновила логотип, а теперь решила уйти от фамильности и сделать название более лаконичным и современным.

Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#Тинькофф банк