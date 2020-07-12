В сети появилось видео разговора Илона Маска с семьей российского ракетостроителя Королева

В беседе с Маском приняли участия сразу несколько членов семьи легендарного академика, в числе которых внук Андрей с супругой Еленой, а также сыном Павлом.

”Илон, привет! Мы - семья Сергея Королева. Мы хотим выразить наши теплые поздравления с запуском Crew Dragon. Мы смотрели весь процесс запуска. Это потрясающее событие, спасибо тебе, за пристыковкой к МКС - было очень интересно наблюдать!”, - поделился впечатлениями внук отечественного академика.

Сообщается, что в ходе данной беседы семья Королева пригласила Илона Маска в Москву, пообещав продемонстрировать “исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно”. Предприниматель же, в свою очередь, пригласил родственников отечественного академика посмотреть заводы SpaceX, а также присутствовать на одном из следующих запусков лично.