В сети появилось видео со взломом смартфонов полицейскими

Устройство, названное «Киберкиоск», является, по сути, настольным компьютером со специальным программным обеспечением. Для извлечения данных достаточно подключить к устройству смартфон через, по всему видимому, USB-кабель. После этого на экране компьютера появляется панель, на которой можно выбрать, какой тип данных с аппарата необходим полицейскому. Туда входят и контакты, и SMS, и медиафайлы.

Полиция утверждает, что получает доступ не ко всем данным, а лишь к тем, что нужны для следствия. Кроме того, извлечение данных возможно только по решению суда.

Сообщается, что данная разработка принадлежит израильской компании Cellebrite. Её специалисты заявляют, что взлому поддаются любые смартфоны, в том числе iPhone.