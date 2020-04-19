В сети появилось видео встречи российского МиГ-31 с истребителем НАТО

Как пишет издание «РИА Новости» встречу снял пилот МиГ-31. Российский истребитель приблизился к F-16 и поприветствовал его: пилот МиГ-31 помахал лётчику НАТО рукой и показал ему большой палец. После этого F-16 отдалился от российского истребителя. Когда и где случился инцидент, не сообщается.

«РИА Новости» напоминает, что МиГ-31 — это сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения. Он предназначен для перехвата и уничтожения целей в воздухе при любых погодных условиях. Самолёт может лететь со скоростью до 2500 километров в час.

F-16, в свою очередь, тоже истребитель четвёртого поколения. Он может развивать скорость до 2120 километров в час.