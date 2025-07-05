Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2025, 12:45
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В Сети собрали инсайды о новых часах Apple Watch Series 11

Функции, 5G-модем и возможное измерение давления
Осенью 2025 года Apple представит свои новые смарт-часы — Apple Watch Series 11. Судя по слухам, дизайн останется почти без изменений, а вот в плане технологий нас ждут интересные обновления.
В Сети собрали инсайды о новых часах Apple Watch Series 11

© Ferra.ru

Одна из главных новостей — возможный переход на модем MediaTek с поддержкой 5G RedCap, который специально разработан для носимых устройств. Это обеспечит более быструю и стабильную связь, хотя сверхвысоких скоростей ожидать не стоит.

Ещё одна ожидаемая функция — измерение артериального давления. По данным Bloomberg, Apple активно работает над этой технологией. Правда, часы не покажут точные цифры давления, а лишь предупредят пользователя о возможной гипертонии.

Также обсуждается возможность внедрения измерения уровня глюкозы в крови без прокалывания кожи. Но пока Apple не спешит с запуском этой функции — ей нужно получить одобрения регуляторов и быть уверенной в точности данных. Хотя в мире уже есть разработки в этой области, массовое применение всё ещё впереди.

Цена новых Apple Watch, скорее всего, останется прежней — от $ 399.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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