В Сети собрали инсайды о новых часах Apple Watch Series 11

Одна из главных новостей — возможный переход на модем MediaTek с поддержкой 5G RedCap, который специально разработан для носимых устройств. Это обеспечит более быструю и стабильную связь, хотя сверхвысоких скоростей ожидать не стоит.

Ещё одна ожидаемая функция — измерение артериального давления. По данным Bloomberg, Apple активно работает над этой технологией. Правда, часы не покажут точные цифры давления, а лишь предупредят пользователя о возможной гипертонии.

Также обсуждается возможность внедрения измерения уровня глюкозы в крови без прокалывания кожи. Но пока Apple не спешит с запуском этой функции — ей нужно получить одобрения регуляторов и быть уверенной в точности данных. Хотя в мире уже есть разработки в этой области, массовое применение всё ещё впереди.

Цена новых Apple Watch, скорее всего, останется прежней — от $ 399.