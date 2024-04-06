В Сети собрали все слухи о наушниках Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Несмотря на скудные подробности, утечки говорят о том, что Buds 3 Pro определенно готовятся к выпуску. Однако определить дату запуска довольно сложно. Циклы выпуска предыдущих поколений Samsung указывали на потенциальное окно запуска на мероприятиях Unpacked в июле 2023 или январе 2024 года. К сожалению, ни то, ни другое не состоялось.

Слухи говорят о мероприятии Unpacked в июле 2024 года, что делает его сильным претендентом на дебют Buds 3 Pro. Это время также может быть использовано для Олимпиады 2024 года, где Samsung играет важную спонсорскую роль.

Официальной информации о ценах пока нет. Однако, согласно предположениям, Buds 3 Pro будут стоить столько же или чуть больше, чем их предшественник Buds 2 Pro (230 долларов). С учетом инфляции можно ждать небольшое повышение цены.

Tom’s Guide размышляет о возможности интегрированных функций здоровья, таких как монитор сердечного ритма. Важно отметить, что на данный момент это всего лишь предположение. Sammobile ожидает общего улучшения качества звука, активного шумоподавления (ANC) и времени автономной работы. Однако, по их мнению, Buds 3 Pro не смогут похвастаться кардинальными изменениями из-за существующих возможностей Buds 2 Pro.

TechRadar подчеркивает вероятность того, что Buds 3 Pro получат функцию живого перевода.