В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодки

Эксперты отметили, что способность передвигаться незамеченной в надводном положении сэкономит подлодке топливо и позволит дольше быть на боевом патрулировании. Некоторые специалисты заметили, что форма рубки китайской подводной лодки напоминает шведскую субмарину А-26. Однако пока обвинять китайцев в копировании рано.

Стоит отметить, что информация о новом варианте Type-039 засекречена. Известно только, что в ней используются о литий-ионные батареи.