В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодки

Наука и технологии
Сегодня в 17:52
В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодкиОна вышла в море
В интернете опубликовали фотографию новой китайской подводной лодки, вероятно, модернизированного варианта Type-039. Эксперты заметили у неё особенности.
На фото запечатлён первый выход подлодки в море. Больше всего на снимке людей удивила необычная форма рубки корабля. Видны «рубленые» грани надстройки. Это, скорее всего, должно снизить радиолокационную заметность субмарины во время всплытия.
East Pendulum
Эксперты отметили, что способность передвигаться незамеченной в надводном положении сэкономит подлодке топливо и позволит дольше быть на боевом патрулировании. Некоторые специалисты заметили, что форма рубки китайской подводной лодки напоминает шведскую субмарину А-26. Однако пока обвинять китайцев в копировании рано.
Стоит отметить, что информация о новом варианте Type-039 засекречена. Известно только, что в ней используются о литий-ионные батареи.