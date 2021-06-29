Наука и технологии
Сегодня в 17:52

В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодки

Она вышла в море
В интернете опубликовали фотографию новой китайской подводной лодки, вероятно, модернизированного варианта Type-039. Эксперты заметили у неё особенности.
В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодки

На фото запечатлён первый выход подлодки в море. Больше всего на снимке людей удивила необычная форма рубки корабля. Видны «рубленые» грани надстройки. Это, скорее всего, должно снизить радиолокационную заметность субмарины во время всплытия.

В сети удивились необычной конструкции новой китайской подлодки

East Pendulum

Эксперты отметили, что способность передвигаться незамеченной в надводном положении сэкономит подлодке топливо и позволит дольше быть на боевом патрулировании. Некоторые специалисты заметили, что форма рубки китайской подводной лодки напоминает шведскую субмарину А-26. Однако пока обвинять китайцев в копировании рано.

Стоит отметить, что информация о новом варианте Type-039 засекречена. Известно только, что в ней используются о литий-ионные батареи.