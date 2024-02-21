В Сети восхитились… наличию ручек у пакетов Amazon

Классические подарочные пакеты Amazon были прославлены своей экологичностью и изготовлены из 100% переработанной бумаги. Но чаще всего их убирали подальше из-за неудобства переноски.

Теперь подарочные пакеты среднего размера оснащены прочными тканевыми ручками, как у многоразовых продуктовых пакетов. Они, отмечает редактор издания, делают сумку еще более привлекательной для повторного использования — для покупок, хранения или других целей. И в отличие от предыдущих праздничных узоров, синий дизайн с мишурой более универсален и может использоваться круглый год.

Правда, цена в 4 доллара за штуку может отпугнуть некоторых, даже в Штатах.