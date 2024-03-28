В Сети возмутились статьей из газеты 50-х о наказаниях для женщин

Статья вызвала бурную реакцию в сети, многие пользователи были возмущены содержанием материала. В статье мужчинам задавали вопрос: «Можно ли при необходимости отшлепать женщину в качестве наказания?». Трое из семи опрошенных ответили утвердительно.

Один из участников опроса заявил: «Почему бы и нет? Если они, будучи взрослыми, так и не научились себя вести, к ним нужно отнестись как к детям и отшлепать. Это должно побудить их поскорее повзрослеть». Другой мужчина сказал, что такое телесное наказание даст женщине понять, «кто здесь босс». «Многие женщины сегодня забывают, что живут в мужском мире», — добавил он.

Пользователи сети были шокированы подобными взглядами. «Именно это и происходило в 50-е. Женщин и детей считали вещами, принадлежащими мужчине», «А это и есть те самые старые добрые времена, о которых все говорят?», «Это попросту немыслимо. Я в шоке от того, что такое могли напечатать в газете», — высказались комментаторы.

Ситуация еще раз подчеркивает, как далеко шагнуло общество за последние 70 лет. Сегодня подобные взгляды на отношения между мужчинами и женщинами выглядят неприемлемо.