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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 18:12
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В Сети возмутились статьей из газеты 50-х о наказаниях для женщин

Сейчас такое всецело осуждается
Пользователь Reddit опубликовал фотографию статьи из New York Daily Mirror 1950-х годов, в которой приводилось мнение мужчин о телесных наказаниях женщин. Компиляцией комментариев поделилась Лента.ру.

Статья вызвала бурную реакцию в сети, многие пользователи были возмущены содержанием материала. В статье мужчинам задавали вопрос: «Можно ли при необходимости отшлепать женщину в качестве наказания?». Трое из семи опрошенных ответили утвердительно.

Один из участников опроса заявил: «Почему бы и нет? Если они, будучи взрослыми, так и не научились себя вести, к ним нужно отнестись как к детям и отшлепать. Это должно побудить их поскорее повзрослеть». Другой мужчина сказал, что такое телесное наказание даст женщине понять, «кто здесь босс». «Многие женщины сегодня забывают, что живут в мужском мире», — добавил он.

Пользователи сети были шокированы подобными взглядами. «Именно это и происходило в 50-е. Женщин и детей считали вещами, принадлежащими мужчине», «А это и есть те самые старые добрые времена, о которых все говорят?», «Это попросту немыслимо. Я в шоке от того, что такое могли напечатать в газете», — высказались комментаторы.

Ситуация еще раз подчеркивает, как далеко шагнуло общество за последние 70 лет. Сегодня подобные взгляды на отношения между мужчинами и женщинами выглядят неприемлемо.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#история
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#газета
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#мнение
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#Reddit
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#критика