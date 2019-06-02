В сети впервые опубликован Договор о ненападении между СССР и Германией

Документ опубликовал фонд «Историческая память». По словам представителей фонда, раньше в распоряжении учёных были только немецкие варианты пакта. Теперь же к ним в руки попал и советский оригинал договора.

Помимо самого пакта фонд опубликовал секретный дополнительный протокол к нему. В нём зафиксировано, как страны договорились о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Согласно протоколу, в зону интересов СССР вошли страны Прибалтики, Польша и Бессарабия.

Договор был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали министры иностранных дел Германии и Советского Союза Иоахим фон Риббентроп и Вячеслав Молотов.