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В сети впервые опубликован Договор о ненападении между СССР и Германией

Советский оригинал
В интернете впервые опубликовали отсканированный советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа.

Документ опубликовал фонд «Историческая память». По словам представителей фонда, раньше в распоряжении учёных были только немецкие варианты пакта. Теперь же к ним в руки попал и советский оригинал договора.

Помимо самого пакта фонд опубликовал секретный дополнительный протокол к нему. В нём зафиксировано, как страны договорились о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Согласно протоколу, в зону интересов СССР вошли страны Прибалтики, Польша и Бессарабия.

Договор был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали министры иностранных дел Германии и Советского Союза Иоахим фон Риббентроп и Вячеслав Молотов.

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Фото: Фонд «Историческая память»
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