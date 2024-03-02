В Сети всплыли фото сверхредкого черного прототипа iPod Hi-Fi

Несмотря на то что iPod Hi-Fi продержался на рынке всего полтора года, прежде чем Apple сняла его с производства, он завоевал лояльную аудиторию среди любителей техники и продолжает отлично сохранять свою стоимость.

В первоначальном пресс-релизе iPod Hi-Fi, подготовленном покойным Стивом Джобсом, подчеркивалась его способность «переосмыслить домашнее стерео» благодаря «непревзойденным акустическим характеристикам и потрясающему дизайну».

На недавно появившихся изображениях, которыми поделился в Twitter Хосе Бенитес Конг, бывший сотрудник Apple (2005−2011), iPod Hi-Fi представлен в гладкой черной отделке, что резко контрастирует со стандартными цветовыми вариантами.