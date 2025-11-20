В Сети всплыли подробности умных очков Samsung Galaxy Glasses

По слухам, первые очки Samsung будут похожи на умные очки Meta*, созданные вместе с брендом Ray-Ban. Начальная версия очков якобы получит линзы с эффектом затемнения на солнце и становятся прозрачными в помещении.

Также ожидается, что очки Samsung оснастят камерой, Wi-Fi и Bluetooth. Однако у устройства появится важное преимущество — поддержка мобильной связи, которой нет у конкурентов.

Samsung уже зарегистрировала название Galaxy Glasses, поэтому велика вероятность, что именно так и будут называться новые очки.

