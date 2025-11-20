В Сети всплыли подробности умных очков Samsung Galaxy Glasses

Опубликовано 20 ноября 2025, 22:471 мин.
В Сети всплыли подробности умных очков Samsung Galaxy GlassesПеред возможным запуском в 2026 году
Samsung недавно анонсировала гарнитуру Galaxy XR, а теперь, по сообщениям СМИ, готовит к показу новые умные очки. Издания ссылаются на базу данных, где появился первый намёк на устройство — модель с номером SM-O200P. Так, якобы буква O в названии говорит, что это не очередная гарнитура, поскольку у Galaxy XR использовалась буква I.
По слухам, первые очки Samsung будут похожи на умные очки Meta*, созданные вместе с брендом Ray-Ban. Начальная версия очков якобы получит линзы с эффектом затемнения на солнце и становятся прозрачными в помещении.
Также ожидается, что очки Samsung оснастят камерой, Wi-Fi и Bluetooth. Однако у устройства появится важное преимущество — поддержка мобильной связи, которой нет у конкурентов.
Samsung уже зарегистрировала название Galaxy Glasses, поэтому велика вероятность, что именно так и будут называться новые очки.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена