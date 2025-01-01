В Сети всплыли предсказания ученого 1925 года на 2025 год

Опубликовано 01 января 2025, 17:371 мин.
В Сети всплыли предсказания ученого 1925 года на 2025 годПопадания и промахи
Почти сто лет назад профессор Арчибальд Монтгомери Лоу сделал смелые предсказания о жизни в 2025 году. Некоторые из его идей оказались верными, например, домашние колонки, телевидение и женщины в брюках. Другие, такие как уличные фонари, работающие на травах, и костюмы из синтетического войлока, оказались «не слишком удачными», пишет The Guardian.
Лоу, визионер-изобретатель, предвидел радиобудильники, устройства персональной связи и эскалаторы — все это теперь предметы повседневного обихода. Он также предвидел глобальное вещание, скрытые камеры для обнаружения преступлений и даже энергию ветра и приливов. Его предсказания о тенденциях в области здоровья, таких как «световая терапия» для фитнеса, совпадают с сегодняшними гаджетами для здоровья, считает издание.
Но не все совпало. Предположение Лоу о том, что люди будут спать до 9:30. А его вера в то, что струи воды заменят кавалерию или травы будут освещать улицы, совершенно не относится к нашему будущему.