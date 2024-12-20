В Сети вспомнили о теории «мёртвого Интернета» и новых доказательствах

На таких платформах, как Twitter, боты составляют около 15% аккаунтов, часто продвигающих определенные политические взгляды. Генерируемые искусственным интеллектом изображения и видео еще больше стирают грань между реальностью и фальшивым контентом. Трудно понять, чему или кому можно доверять, пишет автор.

При подборе персонала ИИ фильтрует резюме, а соискатели используют ИИ-инструменты, чтобы пройти эти фильтры. Таким образом, процесс найма превращается в соревнование между алгоритмами. Социальные сети также страдают. Алгоритмы пишут посты, отслеживают вовлеченность и взаимодействуют с пользователями. Настоящее человеческое общение «исчезает».

Рост автоматизированного контента создает риски. Фальшивые новости, манипулятивные сообщения и комментарии, сгенерированные искусственным интеллектом, могут влиять на выборы и общественное мнение.

А чтобы сохранить ценность интернета, гласит статья, технологические компании должны уделять первостепенное внимание «прозрачности и реальному взаимодействию».