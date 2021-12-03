В сети высмеяли новую причёску Илона Маска

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В сети высмеяли новую причёску Илона МаскаПолучилось и вправду… необычно
Накануне, 1 декабря, Илона Маска засняли, когда он находился в аэропорту Майами. Внимание пользователей интернета привлекла смена миллиардером имиджа.
Глава Tesla был замечен со сменившейся причёской, отличительной особенностью которой стали выбритые виски и густой сегмент на верхней части. Практически сразу нашлись те, кто сравнил новый образ Маска с главным злодеем фильма «Пятый элемент»:
По мнению журналистов Daily Mail предприниматель сделал процедуру пересадки волос. Эта версия имеет право на жизнь, так как ещё 20 лет назад, на фотографиях времён PayPal у него виднеется проплешина.
Напомним, что Илон Маск совсем недавно стал героем громкого инфоповода, когда запустил продажу серебристых свистков Tesla в виде электропикапа Cybertruck.
Источник: Lenta.ru