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В сети высмеяли новую причёску Илона Маска

Получилось и вправду… необычно
Накануне, 1 декабря, Илона Маска засняли, когда он находился в аэропорту Майами. Внимание пользователей интернета привлекла смена миллиардером имиджа.
В сети высмеяли новую причёску Илона Маска

Глава Tesla был замечен со сменившейся причёской, отличительной особенностью которой стали выбритые виски и густой сегмент на верхней части. Практически сразу нашлись те, кто сравнил новый образ Маска с главным злодеем фильма «Пятый элемент»:

В сети высмеяли новую причёску Илона Маска

По мнению журналистов Daily Mail предприниматель сделал процедуру пересадки волос. Эта версия имеет право на жизнь, так как ещё 20 лет назад, на фотографиях времён PayPal у него виднеется проплешина.

В сети высмеяли новую причёску Илона Маска

Напомним, что Илон Маск совсем недавно стал героем громкого инфоповода, когда запустил продажу серебристых свистков Tesla в виде электропикапа Cybertruck.

Источник: Lenta.ru
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