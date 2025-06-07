В Северной Корее подняли эсминец, опрокинувшийся при спуске на воду

Опубликовано 07 июня 2025, 13:301 мин.
В Северной Корее подняли эсминец, опрокинувшийся при спуске на водуВ присутствии Ким Чен Ына
В Северной Корее удалось вернуть в вертикальное положение эсминец, который опрокинулся в мае во время церемонии спуска на воду, об этом сообщает агентство ЦТАК. На том мероприятии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
Специальная группа специалистов 5 июня доложила Центральному военному комитету, что эсминец снова на плаву и пришвартован у причала. Несколько дней назад на корабле восстанавливали баланс, а теперь его подготовили к следующему этапу ремонта — в сухом доке на судоремонтном заводе в Раджине. Эти работы займут около 10 дней.
Корабль перевернулся в порту Чхонджина. Ким Чен Ын назвал инцидент «недопустимой аварией и преступлением» и потребовал полностью восстановить эсминец до июньского пленума ЦК партии.
Ранее стало известно, что из-за происшествия были арестованы три человека.