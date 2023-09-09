В школах США предложили учить «опасностям коммунизма»

В законопроекте предлагается рассказывать учащимся об исторических последствиях коммунизма, подчеркивая, что он привел к гибели более 100 млн человек во всем мире и что 1,5 млрд человек до сих пор страдают от коммунизма.

Законопроект также поощряет обсуждение в школах «некоторых политических идеологий... которые противоречат принципам свободы и демократии, заложенным в основу Соединенных Штатов».