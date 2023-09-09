Наука и технологии
18:15, 09 сентября 2023
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В школах США предложили учить «опасностям коммунизма»

И похожих по идеологии стран

В Конгресс США внесен законопроект, направленный на обучение американских школьников «опасностям коммунизма и сходных с ним политических идеологий». Законопроект, получивший название «Акт о важном обучении коммунизму» , призван помочь подготовить учащихся к тому, чтобы они стали «ответственными гражданами и информированными взрослыми».

В школах США предложили учить «опасностям коммунизма»

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В законопроекте предлагается рассказывать учащимся об исторических последствиях коммунизма, подчеркивая, что он привел к гибели более 100 млн человек во всем мире и что 1,5 млрд человек до сих пор страдают от коммунизма.

Законопроект также поощряет обсуждение в школах «некоторых политических идеологий... которые противоречат принципам свободы и демократии, заложенным в основу Соединенных Штатов».

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