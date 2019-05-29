В школьной программе появятся курсы по моделированию космических спутников

Представители РАН готовят соответствующее обращение на имя министра просвещения Ольги Васильевой. Они уверены, что министр не откажет, так как неравнодушна к астрономии и космосу и лояльна к инициативам Академии. Кроме того, существует национальный проект «Образование», который отчасти курирует Министерство просвещения. В него можно внести пункт по космическому образованию.

Уроки будут включать в себя теоретическое изучение космоса и практические занятия, например, моделирование спутников и других космических аппаратов. Напомним, недавно в школьную программу включили уроки астрономии для старших классов, которых долгое время не было в учебном плане.