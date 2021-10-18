В школьные столовые внедрили распознавание лиц

Теперь британские школьники могут выбрать еду, посмотреть в камеру в столовой и просто пойти её есть. Оплата произойдёт автоматически. Сообщается, что биометрические данные детей хранятся в зашифрованном виде и удаляются, когда ребёнок перестаёт учиться.

Утверждается, что использование технологии распознавания лиц сокращает время оплаты в среднем на пять секунд. Эту систему начали испытывать ещё в 2020 году. Сейчас контракт на её использование подписали уже 65 школ. 97% детей или родителей согласились на эту технологию.