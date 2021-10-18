В школьные столовые внедрили распознавание лиц

Наука и технологии
Сегодня в 17:43
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В школьные столовые внедрили распознавание лицВ Британии
Девять школ в Великобритании начали использовать распознавание лиц для оплаты детьми школьного питания. Авторы идеи утверждают, что новая технология делает этот процесс быстрее и гигиеничнее. Однако у нововведения есть и противники.
Теперь британские школьники могут выбрать еду, посмотреть в камеру в столовой и просто пойти её есть. Оплата произойдёт автоматически. Сообщается, что биометрические данные детей хранятся в зашифрованном виде и удаляются, когда ребёнок перестаёт учиться.
Утверждается, что использование технологии распознавания лиц сокращает время оплаты в среднем на пять секунд. Эту систему начали испытывать ещё в 2020 году. Сейчас контракт на её использование подписали уже 65 школ. 97% детей или родителей согласились на эту технологию.
Специалисты считают, что такая практика может быть опасной. Её назвали нормализацией сбора биометрических данных.