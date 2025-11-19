В Штатах вновь подняли вопрос об ограничениях на регулировку ИИ

Лидер большинства в Палате, Стив Скализ, сообщил, что рассматривает возможность включения поправки в закон о национальной обороне (NDAA). Пока не ясно, какой именно текст поправки будет предложен, учитывая, что летом 99 из 100 сенаторов отклонили прошлую версию пятилетнего моратория на законы штатов о ИИ.

Критики прошлой версии говорили, что мораторий на 10 лет может быть слишком широким и затронуть другие технологические законы, включая «защиту детей в интернете».

Сторонники моратория считают, что разрозненные законы штатов мешают инновациям и ослабляют конкурентоспособность США в борьбе с Китаем.