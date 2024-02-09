В штате США введут запрет на использование за рулем VR-шлема Apple Vision Pro

В штате США введут запрет на использование за рулем VR-шлема Apple Vision ProИ любых других подобных средств
Представитель штата Уильям Страус, ссылаясь на потенциальную опасность «отвлеченного вождения», выступил инициатором предложения, которое прошло через транспортный комитет законодательного собрания. Предложение прямо запрещает водителям носить, держать или взаимодействовать с любым «пространственным компьютером» или устройством дополненной реальности/смешанной реальности во время вождения. Кроме того, запрещается просматривать любые видео, изображения или текст, не связанные с вождением, независимо от способа отображения.
Нарушителям будут грозить те же штрафы, что и за переписки за рулем: 100 долларов за первое нарушение, 250 долларов за второе и 500 долларов за последующие.
Хотя некоторые сомневаются в подлинности вирусных видео, Штраус утверждает, что «люди, управляющие транспортными средствами, и так слишком часто отвлекаются», а эта технология представляет собой явный риск для безопасности. Он подчеркивает важность «отгородиться» от этой потенциальной опасности, пока она не стала широко распространенной.
Предложение еще должно пройти через Палату представителей и Сенат.