В Швеции обнаружили 800-летний неизвестный корабль

“Затонувшее судно сделано из дуба, срубленного между 1233 и 1240 годами, то есть почти 800 лет назад”, - говорит Стаффан фон Арбин, морской археолог из Университета Гетеборга.

Это затонувшее в средние века судно было найдено у острова Дынгё за пределами Фьелльбака в шведском муниципалитете Танум. Осенью прошлого года сотрудники Гетеборгского университета провели археологические водолазные обследования вдоль побережья Богуслана, чтобы узнать больше об известных затонувших кораблях на морском дне. Исследователи сделали выводы о возрасте корабля по годовым кольцам.

Нижняя обшивка выполнена заподлицо (карвель), а боковые доски - внахлест (клинкер). Швы между досками также заделаны мхом, что характерно для коггов. Сохранившаяся часть корпуса имеет длину около 10 метров и ширину 5 метров. Однако Стаффан фон Арбин считает, что первоначально длина судна могла достигать 20 метров.