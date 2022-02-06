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В Швеции обнаружили 800-летний неизвестный корабль

Один из самых старых коггов
Затонувшее судно было найдено недалеко от Фьелльбака на западном побережье Швеции. Анализ образцов древесины показал, что это самый старый затонувший корабль, когда-либо найденный в провинции Богуслен. Это также один из самых старых затонувших коггов.
В Швеции обнаружили 800-летний неизвестный корабль

Затонувшее судно сделано из дуба, срубленного между 1233 и 1240 годами, то есть почти 800 лет назад”, - говорит Стаффан фон Арбин, морской археолог из Университета Гетеборга.

Это затонувшее в средние века судно было найдено у острова Дынгё за пределами Фьелльбака в шведском муниципалитете Танум. Осенью прошлого года сотрудники Гетеборгского университета провели археологические водолазные обследования вдоль побережья Богуслана, чтобы узнать больше об известных затонувших кораблях на морском дне. Исследователи сделали выводы о возрасте корабля по годовым кольцам.

Нижняя обшивка выполнена заподлицо (карвель), а боковые доски - внахлест (клинкер). Швы между досками также заделаны мхом, что характерно для коггов. Сохранившаяся часть корпуса имеет длину около 10 метров и ширину 5 метров. Однако Стаффан фон Арбин считает, что первоначально длина судна могла достигать 20 метров.

Источник: Phys.org
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