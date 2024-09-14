В Швеции собрали полномасштабный демонстратор гибридно-электрического авиалайнера

Самолет, получивший название Heart Experimental 1 (Heart X1), предназначен для демонстрации возможностей ES-30, который должен произвести прорыв в сфере ближнемагистральных полетов.

ES-30 будет работать в конфигурации «резерв-гибрид». При полетах на расстояние до 200 км самолет будет полагаться исключительно на два электродвигателя, установленных возле фюзеляжа на каждом крыле. Для более длительных перелетов на расстояние до 400 км будут задействованы два дополнительных турбовинтовых двигателя, расположенных дальше на крыльях, чтобы увеличить дальность полета самолета. Аккумуляторы самолета, разработанные BAE-Systems, полностью заряжаются всего за 30 минут.

Heart X1 с размахом крыла 32 метра первоначально пройдет наземные испытания, включая зарядку, руление и эксплуатацию на асфальте. После этих испытаний ожидается, что первый полет на полностью электрическом самолете состоится во втором квартале 2025 года. Компания планирует выйти на гибридно-электрические полеты к 2026 году.

Если сроки разработки выдержат, ES-30 может поступить в коммерческую эксплуатацию к 2028 году.