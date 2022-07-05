В Швеции выпустили бургер со вкусом человеческого мяса

Котлета компании Oumph!, конечно, не изготовлена из настоящего человеческого мяса. Она сделана из сои, грибов и пшеничного белка, а также из «растительных жиров и загадочной смеси специй». «При разработке этого продукта никто не пострадал», — заявили в компании (вопрос о том, как тестировали вкус, остаётся открытым).

На самом деле, Oumph! производит такой бургер не для того, чтобы порадовать каннибалов. Скорее, это попытка компании рассказать, что современные технологии позволяют воссоздать вкус любого мяса на планете.