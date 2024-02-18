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Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 15:35
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В Швейцарии поймали украинского хакера, за которым охотились около 10 лет

Ему грозит 40 лет тюрьмы
Известному украинскому киберпреступнику Вячеславу Пенчукову грозит 40 лет тюрьмы после признания вины в организации двух крупных афер с вредоносным ПО — Zeus и IcedID, — которые принесли ему миллионы и нанесли значительный ущерб.

Пенчуков, известный под псевдонимом «Tank», стал известен в конце 2000-х годов как лидер ботнета Zeus, похищавшего у жертв финансовую информацию, например данные банковских счетов и PIN-коды. Это приводило к несанкционированным переводам и многомиллионным убыткам. До своего ареста в Швейцарии в 2022 году он почти десять лет числился в списке самых разыскиваемых киберпреступников ФБР.

В то время как ФБР ликвидировало Zeus в 2014 году, Пенчуков не успокоился и в 2018 году переключился на IcedID, другую банковскую вредоносную программу. В конечном итоге эта вредоносная программа превратилась в инструмент для вымогательства, о чем свидетельствует атака на медицинский центр Университета Вермонта в 2020 году, которая привела к серьезным сбоям в работе и убыткам в размере 30 миллионов долларов.

Экстрадиция Пенчукова в США и его последующее признание вины — это серьезный удар по киберпреступным операциям.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#хакер
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#сша