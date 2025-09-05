В Швейцарии роботы-курьеры начали доставлять посылки и продукты

Для навигации используются LiDAR, камеры и GPS, а грузы перевозятся в запираемом контейнере. По условиям теста, роботы будут выезжать вместе с фургонами Swiss Post и доставлять отдельные заказы Migros Online и посылки клиентов прямо к двери.

Хотя перемещаются они автономно, за их работой следят операторы, готовые при необходимости взять управление на себя. Отметим, что ранее RIVR ONE уже тестировался в Цюрихе и даже в Остине (США), где доставлял еду и посылки.