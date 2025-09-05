Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2025, 07:50
1 мин.

В Швейцарии роботы-курьеры начали доставлять посылки и продукты

Это не первый опыт устройства в тестировании «в бою»
В швейцарской коммуне Регенсдорф стартовал пилотный проект по доставке посылок и продуктов с помощью автономных роботов.
Инициатива реализуется Swiss Post, онлайн-сервисом Migros и компанией RIVR, которая выпускает роботов RIVR ONE — коммерческую версию модели ANYmal, разработанной в ETH Zurich.

RIVR ONE представляет собой четвероногого робота с колёсами вместо стоп. В заблокированном положении они работают как опоры и позволяют преодолевать лестницы и неровности, а в свободном — обеспечивают быстрое передвижение по асфальту и плитке.

В Швейцарии роботы-курьеры начали доставлять посылки и продукты
Для навигации используются LiDAR, камеры и GPS, а грузы перевозятся в запираемом контейнере. По условиям теста, роботы будут выезжать вместе с фургонами Swiss Post и доставлять отдельные заказы Migros Online и посылки клиентов прямо к двери.

Хотя перемещаются они автономно, за их работой следят операторы, готовые при необходимости взять управление на себя. Отметим, что ранее RIVR ONE уже тестировался в Цюрихе и даже в Остине (США), где доставлял еду и посылки.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
