В Швейцарии роботы-курьеры начали доставлять посылки и продукты

В Швейцарии роботы-курьеры начали доставлять посылки и продуктыЭто не первый опыт устройства в тестировании «в бою»
Инициатива реализуется Swiss Post, онлайн-сервисом Migros и компанией RIVR, которая выпускает роботов RIVR ONE — коммерческую версию модели ANYmal, разработанной в ETH Zurich.
RIVR ONE представляет собой четвероногого робота с колёсами вместо стоп. В заблокированном положении они работают как опоры и позволяют преодолевать лестницы и неровности, а в свободном — обеспечивают быстрое передвижение по асфальту и плитке.
Для навигации используются LiDAR, камеры и GPS, а грузы перевозятся в запираемом контейнере. По условиям теста, роботы будут выезжать вместе с фургонами Swiss Post и доставлять отдельные заказы Migros Online и посылки клиентов прямо к двери.
Хотя перемещаются они автономно, за их работой следят операторы, готовые при необходимости взять управление на себя. Отметим, что ранее RIVR ONE уже тестировался в Цюрихе и даже в Остине (США), где доставлял еду и посылки.