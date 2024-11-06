В Швейцарии «возродили» проект Илона Маска с вакуумной подземной трубой для авто

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись многие «Hyperloop-подобные», большинство из которых закрылись, эта команда, в состав которой входят специалисты из EPFL и Swisspod Technologies, провела самый продолжительный тест, преодолев 11,8 км на скорости 40,7 км/ч.

Тестовый трек, с диаметром всего 40 см, может показаться маленьким, но команда утверждает, что в полномасштабной системе можно будет путешествовать на 140 км со скоростью до 488,2 км/ч.

Хотя критики называют гиперлуп недостижимой мечтой, швейцарская команда продолжает работать над проектом. Генеральный директор Swisspod Денис Тудор отметил, что команда планирует проводить дополнительные тесты, включая первое тестирование с грузом, а также хочет построить более крупный трек в США.