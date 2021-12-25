В Швейцарии выпустят имплантат, убивающий человека, если забыть его деактивировать

Вживляемое устройство нужно регулярно деактивировать. Если забыть это сделать, имплантат выделит в организм смертельную дозу азота. При этом девайс не противоречит швейцарским законам.

Ничке пояснил, что человек с деменцией в настоящее время может вполне законно заполнить специальную бумагу и, находясь в здравом уме, написать: «Если болезнь усилится, убейте меня». Даже через десять лет врач может прийти, прочитать бумагу и законно сделать смертельную инъекцию. А вот имплантат избавляет человека от необходимости стороннего вмешательства. Если рассудок будет потерян окончательно, и владелец имплантата забудет его активировать, то сработает. Чтобы защитить человека от простой забывчивости, устройство сможет издавать звуковой сигнал в течение «дня или двух» перед активацией.

Стоит отметить, что пока это лишь концепция.