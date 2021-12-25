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В Швейцарии выпустят имплантат, убивающий человека, если забыть его деактивировать

Для больных деменцией
Австралийский разработчик капсул для эвтаназии Филип Ничке планирует выпустить имплантат, который будет убивать человека, если тот забудет его деактивировать. Устройство предназначено для тех, кто страдает болезнью Альцгеймера.
В Швейцарии выпустят имплантат, убивающий человека, если забыть его деактивировать

Вживляемое устройство нужно регулярно деактивировать. Если забыть это сделать, имплантат выделит в организм смертельную дозу азота. При этом девайс не противоречит швейцарским законам.

Ничке пояснил, что человек с деменцией в настоящее время может вполне законно заполнить специальную бумагу и, находясь в здравом уме, написать: «Если болезнь усилится, убейте меня». Даже через десять лет врач может прийти, прочитать бумагу и законно сделать смертельную инъекцию. А вот имплантат избавляет человека от необходимости стороннего вмешательства. Если рассудок будет потерян окончательно, и владелец имплантата забудет его активировать, то сработает. Чтобы защитить человека от простой забывчивости, устройство сможет издавать звуковой сигнал в течение «дня или двух» перед активацией.

Стоит отметить, что пока это лишь концепция.

Источник: Independent
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