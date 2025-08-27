Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2025, 19:40
1 мин.

В Сибири нашли захоронение элитного воина VI века до н.э.

Важный человек был
В Сибири археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник древнего воина, жившего в VI веке до н.э. Мужчина принадлежал к элите скифо-сибирского мира и был похоронен с богатым набором предметов.
В Сибири нашли захоронение элитного воина VI века до н.э.

© Ferra.ru

В его погребении нашли: наборной пояс с бронзовыми бляшками в виде хищных птиц, пряжку с изображением головы горного барана, бронзовое полированное зеркало, ножи, топоры, стрелы, лук и мощный железный боевой чекан. Этот чекан был редкостью для того времени — железо только начинало использоваться для оружия.

В Сибири нашли захоронение элитного воина VI века до н.э.
© СФУ

Археологи отмечают, что чекан имел заострённый конец для пробивания доспехов, а бронзовое зеркало символизировало богатство и славу. Погребение выполнено по обряду кремации: фрагменты обгоревших костей захоронены вместе с костюмом и оружием.

Некоторые детали указывают, что воин мог прийти с юго-запада, а не из местных районов, и вместе с ним “приехали” украшения конской упряжи. Стиль бронзовых бляшек соответствует скифо-сибирскому звериному искусству, распространённому в Верхнем Приобье в VI–V веках до н.э.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#Находка