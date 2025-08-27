В Сибири нашли захоронение элитного воина VI века до н.э.

Археологи отмечают, что чекан имел заострённый конец для пробивания доспехов, а бронзовое зеркало символизировало богатство и славу. Погребение выполнено по обряду кремации: фрагменты обгоревших костей захоронены вместе с костюмом и оружием.

Некоторые детали указывают, что воин мог прийти с юго-запада, а не из местных районов, и вместе с ним “приехали” украшения конской упряжи. Стиль бронзовых бляшек соответствует скифо-сибирскому звериному искусству, распространённому в Верхнем Приобье в VI–V веках до н.э.