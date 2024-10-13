В Силиконовой долине обеспокоились разрешением ИИ убивать людей

Однако всего через несколько дней соучредитель Anduril Палмер Лакки оспорил эту точку зрения, поставив под сомнение моральное превосходство противников автономного оружия, в то время как «противники используют возможности ИИ».

Комментарии Лакки спровоцировали дальнейшее обсуждение: пресс-секретарь Anduril Шеннон Прайор уточнила, что компания не поддерживает идею, что роботы должны принимать решения о смертельных ударах самостоятельно, но обеспокоена «плохими людьми, использующими плохой ИИ».

Тем временем соучредитель Palantir Джо Лонсдейл выразил недовольство бинарным подходом к вопросу, призывая к более «тонкому пониманию автономии в оружейных системах».