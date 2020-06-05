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В Сингапуре захотели раздать жителям чипы для отслеживания заражений коронавирусом
В этом видят плохие стороны
В Сингапуре захотели раздать жителям чипы для отслеживания заражений коронавирусом. Они будут вставлены в маленькое устройство, которое можно носить на шнурке или в сумке.
Как пишет Reuters, устройство будет идентифицировать людей, которые контактировали с носителями коронавируса. Девайс не будет зависеть от смартфона. Его намерены раздать каждому жителю Сингапура.
Ранее власти выпустили приложение TraceTogether, которое столкнулось с проблемами на устройствах Apple. Система блокировала работу Bluetooth, необходимую для приложения. Технологию отслеживания контактов от Apple и Google в Сингапуре, по всему видимому, использовать не намерены.
Что касается специальных носимых устройств, то они уже вызывают опасения у специалистов. Эксперты отмечают, что пользователям будет трудно досконально изучить то, какие данные и куда отправляет девайс.