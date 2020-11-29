В Сингапуре женщина родила ребёнка с антителами к коронавирусу

Сообщается, что женщина перенесла болезнь довольно легко. Она лежала в больнице около 2,5 недели, а затем её выписали.

Интересно, что после родов Селин Нг-Чан сказали, что у неё исчезли собственные антитела к SARS-CoV-2. А вот у новорождённого они обнаружились. Журналисты пишут, что это первый официально зарегистрированный в Сингапуре ребёнок, родившийся с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Отмечается, что мальчик родился здоровым.

Врач, который комментировал историю, заявил, что передача коронавируса от беременной женщины к её ребенку во время беременности или родов — это редкость.