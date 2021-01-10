В Сирии попытались улучшить советский танк Т-62

Примерно три десятка контейнеров «Контакт-1» установили на верхнюю лобовую деталь корпуса машины. Защита повышает устойчивость против некоторых типов реактивных гранат. Как поясняет «Российская газета», «Контакт-1» не будет достаточно эффективен при попадании современных противотанковых управляемых ракет.

Также эксперты удивились тому, что сирийские военные оставили незащищённой башню. Предполагается, что на неё не хватило блоков «Контакта-1». Кроме того, военные прикрыли бортовые проекции стальными экранами.

Сообщается, что ранее сирийские Т-62 получили комплексы оптико-электронного противодействия Sarab второй модификации. Они позволили противодействовать противотанковым управляемым ракетам, в том числе американским TOW.