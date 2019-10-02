В Сирии протестировали ещё не выпущенную российскую ракетную систему

Об этом «Известиям» рассказали источники в Министерстве обороны. Проверяли важнейшие элементы «Прометея». Причём при тестировании удалось определить некоторые проблемы в работе техники, но сообщается, что их тут же устранили.

Сирию для испытаний выбрали потому, что её климат подходит для проверки работы техники в жёстких условиях: там пыльно и жарко.

В комплект поставки системы С-500, по словам экспертов, входит пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ) и радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК). Оценить готовность и того, и другого получилось, благодаря напряжённой обстановке в Сирии.

Помимо работы компонентов во время тестов обратили внимание и на эргономику рабочих мест для членов экипажа.

Серийный выпуск С-500 должен начаться во второй половине 2020 года.