В Сирии заметили неизвестные бронеавтомобили, похожие на украинскую «Варту»

Бронемашины заметили во время выполнения карантинных мероприятий в Сирии. Как отметил военный эксперт, такие автомобили вообще-то уже попадали на фото в прошлом году.

Внешне они напоминают украинскую колёсную бронемашину «Варту». Но, если приглядеться, можно увидеть различия в носовой части корпуса. Кроме того, у сирийских машин другое оформление защиты радиатора, есть дополнительные фары в бампере. Также в бортах были замечены бойницы для применения стрелкового оружия. Пока непонятно, кто производит данные бронеавтомобили.

«Российская газета» отмечает, что сирийские силовые службы располагают и советскими бронированными разведывательно-дозорными машинами БРДМ-2, и английскими Shortland на шасси джипов Land Rover.