В скандал с тайной съемкой на умные очки попала и компания Rokid

Опубликовано 12 июня 2026, 16:221 мин.
В скандал с тайной съемкой на умные очки попала и компания RokidУмные очки Rokid столкнулись с той же проблемой, что и Meta Ray-Ban*
Умные очки Meta Ray-Ban* уже давно критикуют за тайную съемку людей вокруг владельца очков. Но, как выяснилось, проблема такая не только у Meta*. По данным китайской газеты Xiaoxiang Morning Herald, очки Rokid AI всё чаще используют для съёмки людей без их согласия. Причём такие ролики потом выкладывают на официальных форумах самой Rokid.
© Rokid
Один из недавних громких случаев — съёмка бортпроводников авиакомпании Spring Airlines. Сотрудницы не знали, что их снимают.
Звучит вроде не так опасно, ведь у очков есть индикатор съемки. Вот только, как пишут СМИ, в интернете продают наклейки, которые их. Некоторые даже просверливают индикатор — за деньги.
Видимо, такие опасения будут преследовать любые умные очки, что способны записывать видео.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный