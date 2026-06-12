В скандал с тайной съемкой на умные очки попала и компания Rokid

Один из недавних громких случаев — съёмка бортпроводников авиакомпании Spring Airlines. Сотрудницы не знали, что их снимают.

Звучит вроде не так опасно, ведь у очков есть индикатор съемки. Вот только, как пишут СМИ, в интернете продают наклейки, которые их. Некоторые даже просверливают индикатор — за деньги.

Видимо, такие опасения будут преследовать любые умные очки, что способны записывать видео.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена