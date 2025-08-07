В Сколково стартует форум о беспилотниках: гонки дронов, выставки и т. д.И мастер-классы
Форум объединит более 50 тысяч участников из 30 стран. Гости увидят новейшие российские разработки в области дронов — воздушных, наземных и водных.
С 7 по 17 августа пройдет образовательный интенсив «Архипелаг-2025» с участием студентов, стартапов и компаний. Будут представлены инновации, а также пройдут соревнования и шоу дронов, где устройства будут сражаться, рисовать и выполнять разные задания.
С 14 по 17 августа пройдет большая выставка беспилотных и роботизированных технологий, открытая для всех. Посетители узнают, как дроны помогают собирать урожай, тушить пожары, следить за лесами и улучшать работу энергетики.
Деловая программа 14−15 августа соберет экспертов и представителей власти. Они обсудят развитие отрасли, безопасность, сертификацию и подготовку кадров.
А с 15 по 17 августа в парке Сколково состоятся Кубок Мэра Москвы по гонке дронов с призовым фондом 5 миллионов рублей. Будут также мастер-классы и интерактивы для всех желающих.