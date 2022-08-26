В слюне людей с суицидальными мыслями обнаружили отдельные бактерии

Это первое исследование, в котором изучались бактериальные различия в слюне тех, у кого недавно были суицидальные мысли и тех, у кого их не было. Под недавними суицидальными мыслями понимались мысли о самоубийстве в течение двух недель до взятия образца слюны.

Контролируя влияние других факторов, влияющих на психическое здоровье, таких как диета и сон, исследователи обнаружили, что у студентов с недавними суицидальными мыслями был более высокий уровень бактерий, связанных с пародонтозом и другими воспалительными заболеваниями.

Они также обнаружили, что у этих студентов был более низкий уровень Alloprevotella rava, бактерии, которая вырабатывает соединение, способствующее здоровью мозга. Эти студенты также имели генетическую вариацию, которая, по мнению исследователей, может влиять на присутствие Alloprevotella rava во рту.

"Эти результаты очень интересны, потому что они говорят нам о том, какие бактерии мы должны изучить более тщательно. Теперь наш вопрос заключается в том, что эти бактерии делают биологически, что влияет на психическое здоровье?" - говорит Анжелика Аренс, первый автор исследования и исследователь в отделе микробиологии и клеточных наук UF/IFAS.

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