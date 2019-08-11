В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Специалист изучил эти устройства в рамках своей докторской работы. Он пришёл к выводу, что уязвимости в них позволяют наносить реальный физический вред владельцам. Например, хакеры могут управлять настройками девайсов, чтобы те издавали опасные высоко- и низкочастотные звуки. Специалист описал несколько таких атак.

«Некоторые атаки используют известные уязвимости в определённых устройствах локально или дистанционно», — рассказал он.

Управлять девайсами злоумышленники могут через сети Wi-Fi и Bluetooth. В некоторых случаях звуки, которые издавали взломанные устройства, только раздражали или дезориентировали людей, в других уровень шума становился по-настоящему опасным. В одном из экспериментов специалиста шум разрушил даже само устройство.

Он уже связался с производителями, чтобы помочь им устранить обнаруженные уязвимости.