В смерти человека обвинили роботакси, но на самом деле его убил автобус

Пострадавший Сэмми Дэвис был сбит насмерть городским автобусом до прибытия скорой помощи. В первоначальном сообщении экстренной службы Сан-Франциско выражалось недовольство тем, что присутствие самоуправляемых автомобилей задерживает их реагирование. Впоследствии городские власти пояснили, что компания не несет ответственности за смерть Дэвиса.

Компания Cruise заявила о своей готовности сотрудничать с городскими властями для повышения безопасности дорожного движения.

Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся дебаты и опасения, связанные с беспилотными автомобилями на городских улицах.