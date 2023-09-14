В смерти человека обвинили роботакси, но на самом деле его убил автобус

В смерти человека обвинили роботакси, но на самом деле его убил автобусБеспилотники помешали скорой машине выехать
В недавнем инциденте с трагической гибелью человека беспилотные автомобили компании Cruise были первоначально обвинены в том, что они преградили путь машине скорой помощи. Однако теперь стало известно, что эти автомобили не виноваты в смерти человека.
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Пострадавший Сэмми Дэвис был сбит насмерть городским автобусом до прибытия скорой помощи. В первоначальном сообщении экстренной службы Сан-Франциско выражалось недовольство тем, что присутствие самоуправляемых автомобилей задерживает их реагирование. Впоследствии городские власти пояснили, что компания не несет ответственности за смерть Дэвиса.
Компания Cruise заявила о своей готовности сотрудничать с городскими властями для повышения безопасности дорожного движения.
Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся дебаты и опасения, связанные с беспилотными автомобилями на городских улицах.