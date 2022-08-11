Наука и технологии
Сегодня в 15:46
1 мин.

В смоле нашли насекомое, которое могло смотреть на 360° и ловить еду липкими лапами

Этому насекомому около 100 млн лет
С выпученными глазами, вытянутым ртом и ногами, сочащимися смолой – ископаемое насекомое, идентифицированное исследователями Университета штата Орегон, настолько отличается от всего живого сегодня, что его отнесли к отдельному вымершему семейству.
В смоле нашли насекомое, которое могло смотреть на 360° и ловить еду липкими лапами

Джордж Пойнар-младший, заслуженный профессор Научного колледжа OSU, назвал насекомое Palaeotanyrhina exophthalma в статье, опубликованной в журнале BioOne Complete.

Длина тела P. exophthalma составляет чуть более 5 миллиметров. Он имеет некоторые общие черты с представителями надсемейства Reduvoidea, но его длинный лабиум (нижний рот), форма головы и жилки на передних крыльях не позволяют отнести его ни к одному из современных семейств Reduvoidea, сказал Пойнар. Поэтому он отнес его к новому, вымершему семейству: Palaeotanyrhinidae.

1 / 2

"Его глаза обеспечивали 360-градусный обзор среды обитания, поэтому он мог видеть добычу, которая могла появиться с любой стороны", - сказал Пуанар.

Другая странная особенность этой окаменелости - расширенный чехол на последнем сегменте передней части ноги

"Этот чехол был заполнен смолистым веществом", - сказал Пойнар. "Липкое вещество вырабатывалось кожными железами и помогало насекомому схватить потенциальную добычу".

Новости партнеров
Новости партнеров