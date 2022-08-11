В смоле нашли насекомое, которое могло смотреть на 360° и ловить еду липкими лапами

В смоле нашли насекомое, которое могло смотреть на 360° и ловить еду липкими лапамиЭтому насекомому около 100 млн лет
Джордж Пойнар-младший, заслуженный профессор Научного колледжа OSU, назвал насекомое Palaeotanyrhina exophthalma в статье, опубликованной в журнале BioOne Complete.
Длина тела P. exophthalma составляет чуть более 5 миллиметров. Он имеет некоторые общие черты с представителями надсемейства Reduvoidea, но его длинный лабиум (нижний рот), форма головы и жилки на передних крыльях не позволяют отнести его ни к одному из современных семейств Reduvoidea, сказал Пойнар. Поэтому он отнес его к новому, вымершему семейству: Palaeotanyrhinidae.
"Его глаза обеспечивали 360-градусный обзор среды обитания, поэтому он мог видеть добычу, которая могла появиться с любой стороны", - сказал Пуанар.
Другая странная особенность этой окаменелости - расширенный чехол на последнем сегменте передней части ноги
"Этот чехол был заполнен смолистым веществом", - сказал Пойнар. "Липкое вещество вырабатывалось кожными железами и помогало насекомому схватить потенциальную добычу".