В смоле нашли насекомое, которое могло смотреть на 360° и ловить еду липкими лапами

"Его глаза обеспечивали 360-градусный обзор среды обитания, поэтому он мог видеть добычу, которая могла появиться с любой стороны", - сказал Пуанар.

Другая странная особенность этой окаменелости - расширенный чехол на последнем сегменте передней части ноги

"Этот чехол был заполнен смолистым веществом", - сказал Пойнар. "Липкое вещество вырабатывалось кожными железами и помогало насекомому схватить потенциальную добычу".